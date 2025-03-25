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25 марта, 08:02

В больницах остаются 22 пострадавших после ДТП в Крыму

Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму остаются в больнице

Не менее 22 пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом в Крыму всё ещё остаются в больницах Симферополя, четверо до сих пор в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе 1 ребёнок. Четверо в тяжёлом состоянии. Пациенты получают всё необходимое лечение», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Кузнецова, на данный момент проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России. Помимо этого 15 человек, в том числе 7 детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и фуры в Крыму выросло до 43
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и фуры в Крыму выросло до 43

Напомним, рейсовый автобус и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.

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VK / Прокуратура Крыма

Мария Любицкая
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