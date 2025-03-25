В больницах остаются 22 пострадавших после ДТП в Крыму

Не менее 22 пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом в Крыму всё ещё остаются в больницах Симферополя, четверо до сих пор в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе 1 ребёнок. Четверо в тяжёлом состоянии. Пациенты получают всё необходимое лечение», — сказал он в беседе с ТАСС.