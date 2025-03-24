Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и фуры в Крыму выросло до 43
В Крыму увеличилось количество пострадавших в результате столкновения автобуса с большегрузом. По последним данным, всего 43 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. 37 из них были госпитализированы.
«По уточнённым данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая 8 несовершеннолетних», — сказано в тексте.
Напомним, рейсовый автобус и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.
Прокуратура Крыма