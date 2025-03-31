В ДНР пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с коммунальной техникой под Мариуполем. Обложка © Telegram / «Донецк Медиа»
Пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает «Mash на Донбассе». Трагедия произошла под Мариуполем.
Последствия ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Видео Telegram / «Mash на Донбассе»
По предварительным данным, все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса, который ехал из Краснодарского края. ДТП случилось на трассе Мариуполь — Безыменное. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись автобус и коммунальная техника.
Ранее рейсовый автобус и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. Пострадало более 20 человек. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.