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31 марта, 12:39

В ДНР пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с коммунальной техникой под Мариуполем. Обложка © Telegram / «Донецк Медиа»

Микроавтобус столкнулся с коммунальной техникой под Мариуполем. Обложка © Telegram / «Донецк Медиа»

Пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает «Mash на Донбассе». Трагедия произошла под Мариуполем.

Последствия ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Видео Telegram / «Mash на Донбассе»

По предварительным данным, все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса, который ехал из Краснодарского края. ДТП случилось на трассе Мариуполь — Безыменное. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись автобус и коммунальная техника.

Количество пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
Количество пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Ранее рейсовый автобус и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. Пострадало более 20 человек. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.

Никита Никонов
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