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Регион
12 января, 15:53

Количество пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Место ДТП в ДНР. Обложка © Telegram / МВД по ДНР

Место ДТП в ДНР. Обложка © Telegram / МВД по ДНР

Количество пассажиров, которые пострадали в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР), увеличилось до 33. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — указано в сообщении.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который подозревается в совершении смертельного ДТП. Правоохранительные органы продолжают расследование и проводят необходимые следственные мероприятия.

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Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Напомним, ранее в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли. Сообщалось о 29 пострадавших, в их числе — трое детей.

Дарья Нарыкова
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