Количество пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
Место ДТП в ДНР. Обложка © Telegram / МВД по ДНР
Количество пассажиров, которые пострадали в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР), увеличилось до 33. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — указано в сообщении.
По данным МВД, возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который подозревается в совершении смертельного ДТП. Правоохранительные органы продолжают расследование и проводят необходимые следственные мероприятия.
Напомним, ранее в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли. Сообщалось о 29 пострадавших, в их числе — трое детей.