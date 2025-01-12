Количество пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Количество пассажиров, которые пострадали в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР), увеличилось до 33. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — указано в сообщении.