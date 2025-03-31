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Регион
31 марта, 05:13

При столкновении двух авто в Приморье погибла женщина, ещё восемь человек пострадали

Полиция Приморья: Один человек погиб, восемь ранены в ДТП с участием двух авто

Фото с места смертельного ДТП в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Фото с места смертельного ДТП в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

В Приморском крае произошла трагедия: в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, а ещё восемь человек получили ранения. Об этом стало известно 31 марта из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.

Фото с места смертельного ДТП в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Фото с места смертельного ДТП в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Как уточнили в дежурной части МО МВД России «Лесозаводский», в их ведомство поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 393-м километре автодороги А-370 «Уссури», где столкнулись автомобили Toyota Sienta и Toyota Voxy. На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции, бригада скорой помощи и спасатели МЧС.

По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажирка автомобиля Toyota Voxy. Оба водителя, а также шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

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Тем временем в Новосибирске 19-летний сын алтайского бизнесмена стал виновником смертельного ДТП. Инцидент произошёл вечером 26 марта на перекрестке улиц Гоголя и Красный проспект. В момент происшествия юноша был пьян.

Оксана Попова
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