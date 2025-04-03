Момент взрыва «Гранты» после ДТП с ГАЗелью в Дагестане попал на видео
В Дагестане зафиксировали на видео момент взрыва LADA Granta на трассе. Это произошло в Новолакском районе. В трагедии погибли два человека, а один получил серьёзные травмы, сообщает SHOT.
LADA Granta взорвалась в ДТП в Дагестане. Видео © Telegram / SHOT
Дорожный инцидент случился вечером 3 апреля на 722-м километре трассы Р-217 «Кавказ». По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на встречную полосу. Он врезался в ГАЗель на высокой скорости. Оба автомобиля мгновенно загорелись, а затем прогремел мощный взрыв.
Как сообщал Life.ru, водитель и пассажир LADA Granta погибли на месте. Мужчина, находившийся в ГАЗели, получил серьёзные травмы. Его доставили в местную больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Полиция расследует все обстоятельства этого инцидента.
Telegram / SHOT