Момент взрыва «Гранты» после ДТП с ГАЗелью в Дагестане попал на видео

В Дагестане зафиксировали на видео момент взрыва LADA Granta на трассе. Это произошло в Новолакском районе. В трагедии погибли два человека, а один получил серьёзные травмы, сообщает SHOT.

LADA Granta взорвалась в ДТП в Дагестане. Видео © Telegram / SHOT

Дорожный инцидент случился вечером 3 апреля на 722-м километре трассы Р-217 «Кавказ». По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на встречную полосу. Он врезался в ГАЗель на высокой скорости. Оба автомобиля мгновенно загорелись, а затем прогремел мощный взрыв.