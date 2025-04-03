В Дагестане лобовое столкновение «Гранты» и ГАЗели закончилось взрывом
Два человека погибли в ДТП с ГАЗелью на трассе в Дагестане
ДТП в Дагестане унесло жизни в двух мужчин. По информации местной полиции, на 722-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель «LADA Granta» выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью, за рулём которой находился 37-летний житель Хасавюртовского района. В результате удара оба автомобиля загорелись.
Последствия ДТП в Дагестане. Видео © МВД по РД
«В результате ДТП водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗели с травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении МВД.
Там отметили, что обстоятельства произошедшего и личности участников аварии выясняются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане полицейский проехал несколько километров на капоте автомобиля нарушителя. После аварии с участием двух автомобилей в селе Дылым 42-летний водитель «Лады Гранты» покинул место происшествия, не дождавшись сотрудников ГИБДД. Автомобиль без номеров привлёк внимание патрульных на посту ДПС. Водитель не остановился по требованию инспекторов, даже когда один из них оказался на капоте.
МВД по РД