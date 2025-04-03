В Дагестане лобовое столкновение «Гранты» и ГАЗели закончилось взрывом

ДТП в Дагестане унесло жизни в двух мужчин. По информации местной полиции, на 722-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель «LADA Granta» выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью, за рулём которой находился 37-летний житель Хасавюртовского района. В результате удара оба автомобиля загорелись.

Последствия ДТП в Дагестане. Видео © МВД по РД

«В результате ДТП водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗели с травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении МВД.

Там отметили, что обстоятельства произошедшего и личности участников аварии выясняются.