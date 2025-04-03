Карета попала в «историческое ДТП» у Исаакиевского собора в Петербурге

В Петербурге произошло очень уместное для Культурной столицы ДТП — возле Исаакиевского собора сломалась карета. Видео с места происшествия публикуют наши коллеги из 78.ru.

В Петербурге произошло ДТП с каретой. Видео © 78.ru

По информации портала, никто не пострадал. Владельцы кареты рассказали, что после ремонта она вновь будет катать пассажиров по Северной столице.