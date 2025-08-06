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6 августа, 09:05

Туристы попробовали чачу на отдыхе на Кубани и умерли

Уголовное дело возбуждено после смертельного отравления туристов чачей в Сириусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Четыре человека погибли в Сириусе после распития кустарного алкоголя. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Полицейские прибыли на рынок, где был куплен смертельно опасный алкоголь. Видео © Telegram / Kub Mash

По предварительным данным, 2 августа супружеская пара купила чачу у уличных продавцов на Казачьем рынке. После употребления алкоголя обоим стало плохо. Их доставили в больницу, где через несколько дней они скончались от отравления. Ещё как минимум двое мужчин также умерли, предположительно, после употребления того же самогона.

На рынок выехали силовики, продавцов задержали. Производителей поддельного алкоголя сейчас устанавливают.

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А ранее Life.ru рассказал, как распитие алкоголя может повлиять на организм в жаркую погоду. Оказалось, что даже опьянение наступает быстрее, при этом человек может этого не заметить и превысить «норму».

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Мария Любицкая
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