Число отравившихся чачей на Кубани выросло до восьми человек

Не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе. Среди погибших — две туристки из Челябинска, которые увезли бутылку домой, а также семья из Подмосковья. Об этом сообщил Kub Mash.

Уральские путешественницы ещё в июле купили чачу на одном из рынков и взяли её с собой в Челябинскую область. В итоге обе были госпитализированы после употребления напитка, но спасти их не удалось — женщины скончались.

Также погибли отдыхающие из Подмосковья, купившие в Сириусе чачу на шелковице и дыне. Вечером они выпили по рюмашке на базе отдыха, и на вторые сутки всем стало плохо так, что они не могли ни стоять, ни говорить. Удалось откачать только одну туристку, а её муж, свекровь и сестра погибли У всех в крови обнаружили метанол.

Местные торговцы не хотят говорить о задержании своей коллеги по рынку, у которой и покупали токсичный алкоголь. Они защищают женщину, заявляя, что вина не доказана.

Торговки в Сочи оправдывают коллег, которые продали отравленную чачу. Видео © Telegram / Kub Mash

«Отравился. Но ещё же не доказано, от чего отравился. Мы не видели никого. Зачем разрешали тогда? Если бы вообще был бы запрет, никто бы не торговал», — говорят торговки на рынке, оправдывая свою коллегу.