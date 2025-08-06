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6 августа, 14:11

Число отравившихся чачей на Кубани выросло до восьми человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dancar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dancar

Не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе. Среди погибших — две туристки из Челябинска, которые увезли бутылку домой, а также семья из Подмосковья. Об этом сообщил Kub Mash.

Уральские путешественницы ещё в июле купили чачу на одном из рынков и взяли её с собой в Челябинскую область. В итоге обе были госпитализированы после употребления напитка, но спасти их не удалось — женщины скончались.

Также погибли отдыхающие из Подмосковья, купившие в Сириусе чачу на шелковице и дыне. Вечером они выпили по рюмашке на базе отдыха, и на вторые сутки всем стало плохо так, что они не могли ни стоять, ни говорить. Удалось откачать только одну туристку, а её муж, свекровь и сестра погибли У всех в крови обнаружили метанол.

Местные торговцы не хотят говорить о задержании своей коллеги по рынку, у которой и покупали токсичный алкоголь. Они защищают женщину, заявляя, что вина не доказана.

Торговки в Сочи оправдывают коллег, которые продали отравленную чачу. Видео © Telegram / Kub Mash

«Отравился. Но ещё же не доказано, от чего отравился. Мы не видели никого. Зачем разрешали тогда? Если бы вообще был бы запрет, никто бы не торговал», — говорят торговки на рынке, оправдывая свою коллегу.

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Напомним, что в Сириусе несколько человек насмерть отравились домашней чачей, купленной на Казачьем рынке в Сириусе. Также среди жертв — супруги из Комсомольска-на-Амуре и мужчина, который пил с женой вино с рынка. Женщину спасло, что она выпила всего бокал.

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Милена Скрипальщикова
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