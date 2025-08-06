Хуже русской рулетки и «закладок»: Нарколог рассказал об ужасающем эффекте чачи-убийцы

Самодельный алкоголь действительно смертельно опасен, и его употребление схоже с русской рулеткой, предупреждает психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, употребление кустарной чачи ничем не отличается от приёма неизвестных веществ из закладок.

«Никто не знает, какие там примеси и сколько метанола. Это яд, а не напиток. Чача — крепкий алкоголь, и без должной очистки становится смертельно опасной», — объяснил он в беседе с Life.ru.

Я наблюдал пациентов, которые ослепли после такой чачи. Один из них через полгода снова купил канистру — и умер. Люди не понимают, что даже 350 миллилитров спирта могут убить. Алкоголь — это интоксикант, и опьянение — это симптом отравления центральной нервной системы, нарколог Василий Шуров

Он добавил, что если уж пить в жару — хотя этот сценарий сам по себе крайне опасен — то хотя бы покупной алкоголь из проверенных источников. Самогон, изготовленный без контроля, может содержать технический спирт, гидролизные добавки и другие токсичные вещества.