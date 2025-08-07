Домашний vs заводской: Life.ru выяснил, какой алкоголь опаснее

Любой алкогольный продукт содержит в своём составе этиловый спирт. Именно он является основным вредным ядовитым веществом, характерным для любого алкоголя, включая лёгкие напитки и домашний алкоголь. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с Life.ru рассказал, существует ли принципиальная разница между домашним алкоголем и изготовленным заводским способом.

«Отравиться можно очень легко как кустарным алкоголем, так и алкоголем, изготовленным заводским способом», — предупреждает специалист.

Однако стоит помнить, что при изготовлении домашнего алкоголя продукт не проходит дополнительные стадии очистки и фильтрации, в отличие от заводских напитков. Также в кустарно изготовленном домашнем алкоголе может быть большое количество сивушных масел и других различных веществ. Но именно этиловый спирт оказывает то самое вредное воздействие на организм, делится собеседник Life.ru. Встречаются случаи, когда отравление домашним алкоголем приводило к смерти.

Алкоголь обладает определённым воздействием на организм, несёт нагрузку, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему. В жару организм и так испытывает определённый стресс, а если его ещё нагрузить алкоголем, сердечно-сосудистая система может отреагировать неадекватно, потому что нагрузка на сердечную мышцу и сосуды увеличивается. Поэтому в жару никакой алкоголь употреблять нельзя. Алексей Решетун Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт