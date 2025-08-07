Приговор Гуцул
7 августа, 01:54

Домашний vs заводской: Life.ru выяснил, какой алкоголь опаснее

Эксперт Решетун: Можно очень легко отравиться и домашним, и заводским алкоголем

Любой алкогольный продукт содержит в своём составе этиловый спирт. Именно он является основным вредным ядовитым веществом, характерным для любого алкоголя, включая лёгкие напитки и домашний алкоголь. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с Life.ru рассказал, существует ли принципиальная разница между домашним алкоголем и изготовленным заводским способом.

«Отравиться можно очень легко как кустарным алкоголем, так и алкоголем, изготовленным заводским способом», — предупреждает специалист.

Однако стоит помнить, что при изготовлении домашнего алкоголя продукт не проходит дополнительные стадии очистки и фильтрации, в отличие от заводских напитков. Также в кустарно изготовленном домашнем алкоголе может быть большое количество сивушных масел и других различных веществ. Но именно этиловый спирт оказывает то самое вредное воздействие на организм, делится собеседник Life.ru. Встречаются случаи, когда отравление домашним алкоголем приводило к смерти.

Алексей Решетун

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт

Эксперт напоминает, что любой алкоголь — это яд для организма, поскольку действует на молекулярном уровне, а также комплексно на весь организм.

Ранее туристы попробовали чачу на отдыхе на Кубани и умерли. Позже стало известно, что всего не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе, а число погибших на данный момент составляет минимум пять человек.

Ольга Годуненко
