Слепота и кома: Раскрыты страшные подробности гибели людей от чачи на Кубани

Семья, которая умерла от отравления чачей в Сочи, приехала на курорт из Комсомольска-на-Амуре. У супругов осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Дарья и Максим отдыхали вместе с двумя дочерьми (4 и 13 лет). Перед возвращением домой они выпили злополучную чачу. На обратном пути состояние родителей резко ухудшилось — женщина скончалась на месте, мужчину экстренно госпитализировали в Воронеже, где он впоследствии умер, несмотря на усилия врачей. По словам близких семьи, у Максима отказали почки, он ослеп, а затем впал в кому.

Супружеская пара, которая погибла. Фото © SHOT

За двумя осиротевшими девочками уже выехали родственники, которые доставят детей в родной город.

Рынок, где супружеская пара купила чачу. Видео © Telegram / Kub Mash

По данным телеграм-канала Kub Mash, незаконная торговля смертоносной чачей продолжалась в Сочи в течение недели после первого случая отравления. Так, 30 июля семья из четырёх человек приобрела смертоносный напиток у 60-летней Этери — продавщицы, которая девять лет назад уже привлекалась за сбыт опасных товаров. После употребления чачи во время шашлыков на даче у всех членов семьи появились симптомы тяжелейшего отравления.

Медикам удалось спасти только одного человека. В числе погибших — две женщины (57 и 69 лет) и 42-летний мужчина. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие в их крови характерных токсинов. Точное число жертв установит следствие.