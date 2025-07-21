Плесень, язвы и цистит: Врач предупредила, что будет, если весь день проходить в промокшей обуви
Врач Филёва: Ношение мокрой обуви провоцирует развитие грибковых инфекций
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Ношение промокшей обуви в течение всего дня может привести к ряду негативных последствий для здоровья, особенно если это происходит регулярно. Об этом Life.ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
«Когда кожа стоп долго контактирует с влажной средой, создаются идеальные условия для развития грибковых инфекций. Грибы рода Candida и дерматофиты — плесневые грибы, провоцирующие кожные заболевания, — активно размножаются во влажной среде, вызывая зуд, шелушение, трещины и неприятный запах», — сказала Филёва.
Кроме того, мокрая обувь способствует размягчению и повреждению кожи — это увеличивает риск появления мозолей, потёртостей и даже ран, которые могут стать входными воротами для бактериальных инфекций. Особенно опасно это для людей с ослабленным иммунитетом или диабетом: у них даже небольшие повреждения кожи заживают медленнее и могут привести к серьёзным осложнениям, включая трофические язвы.
«Переохлаждение стоп — ещё одна серьёзная проблема. Влажная обувь нарушает терморегуляцию, что может спровоцировать снижение локального иммунитета и увеличить риск респираторных инфекций. У людей с хроническими заболеваниями, такими как цистит или болезни суставов, переохлаждение ног может вызывать обострения», — добавила медик.
Эксперт также пояснила, что мокрая обувь может негативно сказываться на состоянии ногтевых пластин: под воздействием постоянной влажности ногти размягчаются, теряют естественную плотность и эластичность, что приводит к их ломкости, расслоению и деформации. Во влажной среде также повышается риск развития онихомикоза — грибкового поражения, которое может потребовать длительного лечения.
Чтобы минимизировать риски, важно как можно скорее сменить обувь, если она промокла, и тщательно высушить ноги. В профилактических целях рекомендуется использовать водоотталкивающие спреи и выбирать обувь из дышащих материалов, которые быстрее высыхают.
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва
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