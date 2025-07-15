Дорога к грибку и плоскостопию: Life.ru спросил у врача, что будет при ежедневной носке кроксов

Популярные у миллионов россиян кроксы, казалось бы, идеальный вариант для лета: лёгкие, удобные, не боятся воды. Однако врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина в интервью Life.ru заявила об опасных для здоровья последствиях увлечения модной резиновой обувью.

Основная опасность хождения в кроксах и любой другой резиновой обуви заключается в том, что такая обувь не обеспечивает достаточной вентиляции и защиты для стопы. Резина может создавать парниковый эффект на коже и тёплую, влажную среду, способствующую размножению бактерий и грибков, что увеличивает риск развития кожных инфекций. Особенно это важно для людей с сахарным диабетом и другой предрасположенностью к дерматологическим заболеваниям, таким как грибок стопы или другие инфекционные поражения кожи. Марият Мухина Врач-дерматолог и инфекционист

Помимо проблем с кожей, ношение такой обуви может привести к серьёзным нарушениям опорно-двигательного аппарата, предупредила врач. По словам Мухиной, отсутствие необходимой амортизации и поддержки свода стопы в резиновой обуви не только способствует развитию плоскостопия, мозолей и натоптышей, но и негативно сказывается на походке и осанке, вызывая боли в спине и суставах, а также способствуя прогрессированию остеохондроза. Хождение в кроксах и другой резиновой обуви может привести не только к кожным проблемам, но и к серьёзным нарушениям в опорно-двигательном аппарате, поэтому важно выбирать качественную обувь, которая обеспечит необходимую поддержку, защиту и комфорт для стопы.

«Без должной амортизации ноги не могут эффективно справляться с нагрузкой, что приводит к перенапряжению мышц и суставов. В свою очередь, это может вызвать развитие хронических болей и ограничение подвижности. Стопа – основа амортизации всего опорно-двигательного аппарата; нарушение её функции может привести к смещению оси тела, нарушению двигательных мышечных цепей и прогрессированию остеохондроза позвоночника», – объяснила Мухина.

Собеседница Life.ru подытожила: резиновая обувь имеет очень узкоспециализированное назначение и не предназначена для длительной ходьбы или повседневного использования. Такой выбор подходит для санитарной обработки и нахождения в положении сидя для врачей и других специалистов, чья работа связана со стерильностью и отсутствием необходимости долгой ходьбы.