Life.ru выяснил, как не подхватить инфекцию в самую холодную неделю лета

Почти до конца июня во многих регионах России будет пасмурная и прохладная погода. В такой период подхватить вирусную инфекцию не составляет труда. Чтобы с полными силами встретить тепло, гражданам следует соблюдать простые правила, о которых рассказал Life.ru доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он поснил, что влажная погода может способствовать простуде, особенно если промочить ноги, но сильное беспокойство излишне. Постоянный приём витаминов, таких как B и B2, не обязателен, поскольку они доступны круглый год.

У нас большое количество луж образуется, некоторые продолжают ходить в такую погоду в открытой обуви. Если эта вода собралась вокруг мусорных баков, там, где они стоят, и в неё наступить ногой, то можно много чего получить, принести домой инфекции всякие. Чтобы совсем не простудиться, надо сходить к доктору, перед тем как какие-то процедуры, посмотреть, как дела с организмом, как работает иммунная система, нет ли каких-то хронических болезней, которые могут привести к снижению иммунитета. Владислав Жемчугов Доктор медицинских наук, врач-иммунолог

Он также отметил, что при переездах необходимо быть очень аккуратным. Например, человеку, переезжающему из Норильска в Сочи, необходимо несколько дней для адаптации к солнечной радиации и температуре моря. При смене часовых поясов, например при поездке из Москвы в Таиланд, где разница составляет 8–9 часов, на каждый часовой пояс нужен примерно один день акклиматизации. Короткие поездки на неделю могут быть сложными для организма.

Для профилактики простуды рекомендуется перед началом оздоровительных процедур проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние иммунной системы и выявить возможные хронические заболевания, которые могут ослабить защитные силы организма.