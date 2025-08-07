Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:48

Российских туристов предупредили об опасности не только чачи-убийцы, но и разливного пива

В Роскачестве призвали не покупать алкогольную продукцию с рук

Обложка © DALL-E / Life.ru

Покупка так называемого «домашнего вина» может быть связана с рядом рисков, особенно если речь идет о неофициальных каналах продажи. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

В Роскачестве напомнили, что главная опасность — несоблюдение санитарных норм при производстве. Однако разливное вино может быть и вполне доброкачественным — например, если оно реализуется в фирменной рознице винодельни.

«Приобретая не совсем легальное вино, покупатель берет на себя определенные риски. Речь прежде всего о гигиене производства и базовых санитарных требованиях», — подчеркнула Латышева.

Она напомнила, что домашнее виноделие в России разрешено законом — граждане вправе производить вино для собственного употребления из выращенного или купленного винограда.

Еще одно популярное, но не всегда безопасное явление — это магазины с разливным алкоголем, где вино нередко предлагают рядом с пивом и сидром из бочек с кранами. Здесь стоит проявлять особую осторожность.

«Если вино продается в фирменной рознице производителя, его качество может быть на достойном уровне. Чтобы убедиться в легальности точки продаж, можно проверить информацию о магазине через сайт или соцсети производителя. При этом крупные винодельни все реже используют формат розлива "через кран"», — уточнили в Роскачестве.

Организация также отметила, что власти курортных регионов предпринимают усилия для защиты туристов от контрафактного алкоголя. Например, на побережье Кубани сегодня активно развиваются фермерские винодельни, где можно попробовать местную продукцию и убедиться в её легальности.

«При посещении винодельни стоит попросить у владельца разрешительные документы на производство, а легальность купленного вина можно проверить через приложение "Антиконтрафакт" от Росалкогольтабакконтроля», — добавила Латышева.

Сегодня стало известно, что количество погибших от палёного алкоголя на российском курорте возросло до 12. За торговлю чачей-убийцей в Адлере уже задержали бабушку и внучку. Они уже арестованы.

