Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:16

Продававших смертельную чачу в Сочи бабушку и внучку арестовали на 2 месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Двух жительниц Сочи арестовали на два месяца за продажу чачи, которой отравилось несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд над продавщицами смертельной чачи в Сочи. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Женщина вместе со своей напарницей, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали её под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределённому количеству покупателей», — говорится в публикации.

Суд принял решение об аресте 30-летней девушки и её 71-летней бабушки на 2 месяца. Расследование продолжается, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Домашний vs заводской: Life.ru выяснил, какой алкоголь опаснее
Напомним, смертельно опасную чачу продавали на рыке в Краснодарском крае. Жертвами отравления, по последним данным, стало 12 человек, в том числе несколько семей туристов. Одна из них приехала на курорт из Комсомольска-на-Амуре: муж и жена умерли с разницей в 9 дней. Накануне бабушку и внучку, продававших жидкую смерть, задержали.

Хуже русской рулетки и «закладок»: Нарколог рассказал об ужасающем эффекте чачи-убийцы
