Продававших смертельную чачу в Сочи бабушку и внучку арестовали на 2 месяца

Двух жительниц Сочи арестовали на два месяца за продажу чачи, которой отравилось несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд над продавщицами смертельной чачи в Сочи. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Женщина вместе со своей напарницей, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали её под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределённому количеству покупателей», — говорится в публикации.