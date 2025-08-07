Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы
Заместитель главы Сочи Сергей Сомко предупредил горожан и гостей города о рисках покупки алкоголя с рук в связи с гибелью туристов из-за палёной чачи с рынка. В специальном комментарии для Life.ru чиновник рекомендовал приобретать спиртное только в специализированных точках продаж, чтобы избежать отравлений и обезопасить себя и близких.
«На оперативном штабе только что провели совещание. Учитывая, что сейчас пиковый сезон, мы ежедневно совместно с краевым органом потребительской сферы и районной администрацией проводим рейды по пресечению несанкционированной торговли алкогольной продукцией, а также по выявлению реализации алкоголя с нарушением лицензионных требований», — рассказал Сомко.
Он повторил, что на стихийных рынках и на проходах может продаваться опасный алкоголь. Домашние разливные вина тоже входят в этот список.
Напомним, 2 августа на Кубани муж и жена погибли после распития чачи с рынка. Позже выяснилось, что не менее восьми человек пострадало из-за «синьки», купленной на рынке в Сириусе. За торговлю чачей-убийцей в Адлере уже задержали бабушку и внучку. Они уже арестованы. Сегодня стало известно, что количество погибших от палёного алкоголя возросло до 12.