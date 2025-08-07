Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:32

Число жертв чачи-убийцы из Адлера увеличилось, погибли ещё четыре туриста

Mash: Количество погибших от палёной чачи из Адлера возросло до 12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Число жертв суррогатного алкоголя с адлерского рынка «БаZар» возросло до 12, в этот раз погибли туристы из ДНР и житель Пскова.

По данным Mash, четверо новых жертв отравились чачей, купленной на рынке «БаZар»: трое жителей Донецка привезли напиток домой и скончались после совместного распития. После трагедии силовики начали массовые рейды. У уличного торговца изъяли 161 литр самодельного алкоголя.

Слепота и кома: Раскрыты страшные подробности гибели людей от чачи на Кубани
Слепота и кома: Раскрыты страшные подробности гибели людей от чачи на Кубани

Напомним, от опаснаой палёнки пострадали несколько семей туристов. Одна из таких приехала из Комсомольска-на-Амуре — мужчина и женщина скончались с разницей в 9 дней. Продавщиц чачи-убийцы задержали накануне. Сегодня суд арестовал 31-летнюю Олесю и её 71-летнюю бабушку Этери. Женщины осознанно сбывали фальсификат на рынке в Сириусе под видом вина и чачи.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar