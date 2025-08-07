Число жертв чачи-убийцы из Адлера увеличилось, погибли ещё четыре туриста
Mash: Количество погибших от палёной чачи из Адлера возросло до 12
Число жертв суррогатного алкоголя с адлерского рынка «БаZар» возросло до 12, в этот раз погибли туристы из ДНР и житель Пскова.
По данным Mash, четверо новых жертв отравились чачей, купленной на рынке «БаZар»: трое жителей Донецка привезли напиток домой и скончались после совместного распития. После трагедии силовики начали массовые рейды. У уличного торговца изъяли 161 литр самодельного алкоголя.
Напомним, от опаснаой палёнки пострадали несколько семей туристов. Одна из таких приехала из Комсомольска-на-Амуре — мужчина и женщина скончались с разницей в 9 дней. Продавщиц чачи-убийцы задержали накануне. Сегодня суд арестовал 31-летнюю Олесю и её 71-летнюю бабушку Этери. Женщины осознанно сбывали фальсификат на рынке в Сириусе под видом вина и чачи.