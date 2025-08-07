Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 14:19

Появилось видео с «чача-мобилем» в Геленджике на фоне смертей от палёнки из Адлера

МВД: Чача-мобиль с кустарным алкоголем в Геленджике был задержан ещё 22 июля

Обложка © Telegram / 23 МВД

В Геленджике полиция пресекла незаконную продажу палёного вина, чачи и коньяка из автомобиля. Об этом сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю после появления в Сети кадров с «чача-мобилем».

Там пояснили, что фото и видео из местных пабликов старые. Участковый села Кабардинка выявил факт реализации контрафактного вина, чачи и коньяка 55-летним уроженцев Абхазии ещё в конце июля. В ходе операции у владельца «чача-мобиля» изъяли 161 литр спиртного.

«Мужчина, запечатлённый на видео, установлен, продажа нелегальным алкоголем пресечена 22 июля 2025 года. Видео старое», – внёс ясность полицейский главк.

Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы
Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы

Напомним, 2 августа на Кубани муж и жена умерли, выпив купленную на рынке чачу. Позже выяснилось, что ещё восемь человек отравились дешёвым алкоголем с того же рынка. За продажу этой чачи арестовали двух женщин — бабушку и внучку. По последним данным, от некачественного спиртного в Краснодарском крае погибли уже 12 человек.

