Появилось видео с «чача-мобилем» в Геленджике на фоне смертей от палёнки из Адлера
МВД: Чача-мобиль с кустарным алкоголем в Геленджике был задержан ещё 22 июля
Обложка © Telegram / 23 МВД
В Геленджике полиция пресекла незаконную продажу палёного вина, чачи и коньяка из автомобиля. Об этом сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю после появления в Сети кадров с «чача-мобилем».
Видео © Телеграм / yug_24_ru
Там пояснили, что фото и видео из местных пабликов старые. Участковый села Кабардинка выявил факт реализации контрафактного вина, чачи и коньяка 55-летним уроженцев Абхазии ещё в конце июля. В ходе операции у владельца «чача-мобиля» изъяли 161 литр спиртного.
«Мужчина, запечатлённый на видео, установлен, продажа нелегальным алкоголем пресечена 22 июля 2025 года. Видео старое», – внёс ясность полицейский главк.
Напомним, 2 августа на Кубани муж и жена умерли, выпив купленную на рынке чачу. Позже выяснилось, что ещё восемь человек отравились дешёвым алкоголем с того же рынка. За продажу этой чачи арестовали двух женщин — бабушку и внучку. По последним данным, от некачественного спиртного в Краснодарском крае погибли уже 12 человек.