Минздрав Турции не нашёл подтверждений вспышке опасной инфекции на пляжах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Momcilovic
Минздрав Турции не смог найти подтверждений сообщения о вспышке на пляжах опасной бактериальной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как передаёт РИА «Новости», представители министерства утверждают, что на текущий момент не зафиксировано ни одного подтверждённого случая инфицирования Vibrio через морскую воду или на пляжах Турции.
Тем не менее десятки российских туристов пожаловались на странную болезнь, которая атакует их в Турции. Предварительно, она может быть связана с бактерией Vibrio, которая размножается в тёплой морской воде.