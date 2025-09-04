Минздрав Турции не нашёл подтверждений вспышке опасной инфекции на пляжах

Минздрав Турции не смог найти подтверждений сообщения о вспышке на пляжах опасной бактериальной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как передаёт РИА «Новости», представители министерства утверждают, что на текущий момент не зафиксировано ни одного подтверждённого случая инфицирования Vibrio через морскую воду или на пляжах Турции.