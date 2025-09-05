В Таиланде нашли чемодан с останками ещё одной убитой женщины

Недалеко от Паттайи в тайской провинции Чонбури полиция обнаружила чемодан с останками уже второй убитой женщины. Тело находилось в водохранилище Банг Пхра и было опутано цепями с навесными замками. Смерть наступила примерно пять дней назад. Неизвестный положил в чемодан диски для гантелей, чтобы помешать ему всплыть. Об этом сообщил The Thaiger.

Жертве было около 30 лет. Следствие предполагает, что убийца пытался скрыть преступление, поместив тяжёлые предметы в чемодан. Полиция отметила сходство с предыдущим аналогичным случаем, когда тело убитой нашли в 14 километрах от того же водохранилища. Зону поиска расширили, но подозреваемого пока не задержали.