И это далеко не предел: Россиянам раскрыли цены на осенние туры в Китай
SHOT: За октябрьские туры в Китай придётся заплатить от 170 до 300 тысяч рублей
В ближайшие недели стоимость туров в Китай может резко вырасти из-за всплеска ажиотажного спроса после отмены виз. Такой прогноз в беседе с изданием SHOT озвучил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эксперт пояснил, что рост цен будет носить спекулятивный характер и продлится недолго. Он связывает это с интересом россиян к новому направлению и возможными манипуляциями недобросовестных игроков, которые массово скупают туры для последующей перепродажи по завышенной цене. Специалист ожидает, что через несколько месяцев стоимость начнёт снижаться благодаря усилению конкуренции на рынке перевозок внутри Китая.
В настоящее время цены на октябрьские туры для двоих на 7–10 ночей колеблются от 170 до 300 тысяч рублей, а авторские одиннадцатидневные туры по стране на 2026 год оцениваются примерно в 300 тысяч рублей с человека.
По мнению аналитиков, отмена визового режима неизбежно приведёт к значительному увеличению турпотока. Китай имеет все шансы войти в топ-5 самых популярных у россиян направлений даже зимой, уступая только Таиланду, ОАЭ, Вьетнаму и Египту. Только за прошлый год КНР посетило почти два миллиона российских туристов.
Напомним, с 15 сентября россияне смогут ездить в Китай без оформления туристических виз. Этот режим симметрично распространяется на граждан КНР и будет действовать в пробном формате в течение года. В АТОР считают, что благодаря нововведению рост туристического потока в материковую часть Поднебесной составит порядка 40%.