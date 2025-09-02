И это далеко не предел: Россиянам раскрыли цены на осенние туры в Китай

В ближайшие недели стоимость туров в Китай может резко вырасти из-за всплеска ажиотажного спроса после отмены виз. Такой прогноз в беседе с изданием SHOT озвучил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперт пояснил, что рост цен будет носить спекулятивный характер и продлится недолго. Он связывает это с интересом россиян к новому направлению и возможными манипуляциями недобросовестных игроков, которые массово скупают туры для последующей перепродажи по завышенной цене. Специалист ожидает, что через несколько месяцев стоимость начнёт снижаться благодаря усилению конкуренции на рынке перевозок внутри Китая.

В настоящее время цены на октябрьские туры для двоих на 7–10 ночей колеблются от 170 до 300 тысяч рублей, а авторские одиннадцатидневные туры по стране на 2026 год оцениваются примерно в 300 тысяч рублей с человека.