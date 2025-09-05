Бизнесмена разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына и друзей

В Италии владелец компании по поставкам медоборудования Андреа Брулья погиб на глазах у сына и друзей, попав под винт собственной яхты. О трагическом инциденте сообщает Need To Know.

Происшествие случилось 28 августа близ берегов итальянского города Анкона. 62-летний предприниматель отправился в море на своей яхте вместе с тремя друзьями и сыном. В какой-то момент поднялся сильный ветер, резко развернувший парус судна. В результате горизонтальная балка ударила Брулью по голове, после чего он упал в воду и попал под винт.

Бизнесмен получил серьёзные повреждения головы и рук. Сын поднял его на борт и попытался реанимировать, однако сохранить жизнь предпринимателю было уже невозможно. Спустя 10 минут на место инцидента прибыл катер береговой охраны. Сын Брульи был доставлен в больницу в состоянии шока.

По данным СМИ, бизнесмен в течение всей жизни занимался парусным спортом и нередко выходил в море с супругой и сыном. В последние годы жизни он развивал туристическую компанию, предлагавшую клиентам круизы на яхтах.