Пьяная прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека

В центре Санкт-Петербурга произошло трагическое происшествие, в результате которого молодой мужчина погиб, упав с катера в канал Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления Следственного комитета России на транспорте.

«По версии следствия, 1 сентября мужчина 1994 года рождения при попытке перейти с катера, пришвартованного к причалу на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, на причальную зону, упал в воду и утонул», — говорится в сообщении.

Как сообщает 78.ru, пьяные участники водной прогулки, включая капитана, не смогли предотвратить гибель мужчины, упавшего за борт катера. Его нырнула за ним, но спасти мужчину не смогла. Один из очевидцев помог девушке выбраться из воды и вызвал спасателей, увидев, что все были в состоянии опьянения.

«Когда смотрела вниз — я уже понимала: что-то происходит не так — он уже не плывет, а барахтается на месте. Я сняла обувь и кофту, и решила прыгнуть. В этот момент я увидела, что капитан прыгнул. Я, наверное, через две секунды прыгнула следом, друг ещё был на плаву. Когда вынырнула — его уже не было на поверхности. Я ждала, когда он вынырнет, начала сильно кричать, звать его, но он так и не выплыл», — рассказала подруга утонувшего 78.ru.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные нарушения со стороны владельцев или операторов катера. Трагедия произошла в центральной части города, где канал Грибоедова является популярным местом для водных прогулок и туристических маршрутов.