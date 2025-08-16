Встреча Путина и Трампа
16 августа, 10:37

Судно с пассажирами вспыхнуло посреди Волги и сгорело дотла

В Саратовской области на Волге загорелось регистровое судно

На Волге загорелось регистровое судно. Обложка © Telegram/ Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Саратовской области загорелось регистровое судно с шестью пассажирами на борту. Посрадавшие смогли высадиться и не получили серьёзных травм, однако катер сгорел почти полностью. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание», — указали в пресс-службе.

На данный момент устанавливается сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

