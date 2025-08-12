Встреча Путина и Трампа
11 августа, 23:39

В Ярославле загорелось производственное предприятие на 4500 метрах

Пожар в Ярославле. Обложка © Главное управление МЧС России по Ярославской области

В ночь с 11 на 12 августа мощный пожар возник в промышленной зоне Ярославля. Согласно данным МЧС России по региону, возгорание зафиксировано в здании завода Ярославской лакокрасочной компании на улице Полушкина роща.

Пожар в Ярославле. Видео © VK / ДТП и ЧП в Ярославле / Свободный Ярославль 2.0 / Жесть Ярославль

Зарево от пожара и дым видны из разных частей города. По предварительной информации, пострадавших нет. Обрушилась кровля. В настоящее время точные причины пожара неизвестны. На место прибыли сотрудники МЧС, к тушению привлечены 77 человек и 25 единиц техники.

Двухлетний мальчик погиб при пожаре на летней кухне под Ростовом
Ранее пожар произошёл в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Причиной возгорания оказался удар молнии, который произошёл во время грозы. Как сообщают сотрудники заповедника, молния попала в дерево, которого потом долго тлело изнутри, не проявляя внешних признаков опасности. Борьба с огнём велась с привлечением пожарной авиации, что позволило оперативно локализовать горение на площади около двух гектаров.

