В Ярославле загорелось производственное предприятие на 4500 метрах

В ночь с 11 на 12 августа мощный пожар возник в промышленной зоне Ярославля. Согласно данным МЧС России по региону, возгорание зафиксировано в здании завода Ярославской лакокрасочной компании на улице Полушкина роща.

Зарево от пожара и дым видны из разных частей города. По предварительной информации, пострадавших нет. Обрушилась кровля. В настоящее время точные причины пожара неизвестны. На место прибыли сотрудники МЧС, к тушению привлечены 77 человек и 25 единиц техники.