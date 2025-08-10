Названа причина крупного лесного пожара в заповеднике под Ялтой

Утро субботы в Ялтинском горно-лесном заповеднике выдалось весьма нервным, когда от жителей начали поступать сообщения о пожаре. Причиной возгорания стал удар молнии, который произошёл накануне вечером во время грозы, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

По словам сотрудников заповедника, молния поразила дерево, которое после удара долгое время тлело изнутри, не проявляя внешних признаков опасности.

«Наши сотрудники обследовали очаг возгорания, это была молния, которая вечером накануне (в пятницу) попала в дерево, оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно и примерно к 8.30 субботы огонь перешёл на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар», — рассказали РИА «Новости» представители организации.

Борьба с огнём велась с привлечением пожарной авиации, что позволило оперативно локализовать горение на площади около двух гектаров уже к вечеру того же дня. В воскресенье огонь был полностью потушен.