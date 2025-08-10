Встреча Путина и Трампа
10 августа, 11:06

В заповеднике под Ялтой спустя сутки потушили крупный лесной пожар

Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, возгорание на площади 2 гектара было потушено к 12:00.

В Крыму в природном заповеднике ликвидировали пожар на площади 2 га.

«В 12:00 ландшафтный пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 га», — говорится в сообщении.

Борьба с огнём велась с привлечением внушительных сил: более 170 спасателей, 48 единиц техники и два вертолёта, которые осуществили 20 сбросов воды. Тушение было затруднено из-за установившейся с весны засушливой погоды в Крыму, а также действующих на полуострове ограничений на посещение лесов.

Напомним, что пожар вспыхнул 9 августа. Огонь охватил сухую растительность в микрорайоне Васильевка на территории заповедника. Как отмечали спасатели, тушение затруднено из-за сложного рельефа, сильного ветра и высокой температуры воздуха. В связи с этим на горе Ай-Петри в Ялте закрыли туристические тропы из-за пожаров.

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Крым, Республика
