В заповеднике под Ялтой спустя сутки потушили крупный лесной пожар

Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, возгорание на площади 2 гектара было потушено к 12:00.

©Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«В 12:00 ландшафтный пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 га», — говорится в сообщении.

Борьба с огнём велась с привлечением внушительных сил: более 170 спасателей, 48 единиц техники и два вертолёта, которые осуществили 20 сбросов воды. Тушение было затруднено из-за установившейся с весны засушливой погоды в Крыму, а также действующих на полуострове ограничений на посещение лесов.