Лесной пожар перекрыл участок трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск
Трасса Ростов — Семикаракорск — Волгодонск оказалась перекрыта из-за сильнейшего пожара. Кадры с места событий публикует SHOT.
Лесной пожар на трассе в Ростовской области. Видео © SHOT
Пламя распространяется по сухой траве и деревьям у посёлка Зеленолугский. Пожар уже перекинулся через трассу, теперь водителей отправляют в объезд этого участка.
Накануне стало известно о пожаре в стрелковом тире на западе столицы. Пламя начало расходиться около 21:00 в здании БЦ «Квадрат». Позже стало известно об одном погибшем в результате возгорания.
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