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1 августа, 14:20

Лесной пожар перекрыл участок трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск

Трасса Ростов — Семикаракорск — Волгодонск оказалась перекрыта из-за сильнейшего пожара. Кадры с места событий публикует SHOT.

Лесной пожар на трассе в Ростовской области. Видео © SHOT

Пламя распространяется по сухой траве и деревьям у посёлка Зеленолугский. Пожар уже перекинулся через трассу, теперь водителей отправляют в объезд этого участка.

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Накануне стало известно о пожаре в стрелковом тире на западе столицы. Пламя начало расходиться около 21:00 в здании БЦ «Квадрат». Позже стало известно об одном погибшем в результате возгорания.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yelantsevv

Юрий Лысенко
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