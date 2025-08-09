Туристов не пускают на Ай-Петри из-за масштабного лесного пожара в Крыму

Пожар начался утром, его очаг находится на территории заповедника. По словам туристов, ещё вчера они поднимались на Ай-Петри на машинах, но сегодня доступ перекрыт из-за угрозы распространения огня. На пляжах пока спокойно: отдыхающие снимают на видео вертолёты, которые набирают воду для тушения.