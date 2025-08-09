Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 12:17

Туристов не пускают на Ай-Петри из-за масштабного лесного пожара в Крыму

Обложка © Пресс-служба МЧС

Обложка © Пресс-служба МЧС

На горе Ай-Петри в Ялте закрыли туристические тропы из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает SHOT.

Видео © SHOT

Пожар начался утром, его очаг находится на территории заповедника. По словам туристов, ещё вчера они поднимались на Ай-Петри на машинах, но сегодня доступ перекрыт из-за угрозы распространения огня. На пляжах пока спокойно: отдыхающие снимают на видео вертолёты, которые набирают воду для тушения.

Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили спустя 13 часов
Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили спустя 13 часов

Напомним, в Ялте продолжается тушение крупного ландшафтного пожара в природном заповеднике. Предварительно, огонь охватил 2 гектара. Всего на месте работают порядка 150 специалистов и 41 единица техники, в том числе 2 вертолёта МЧС России. Авиацией уже сброшено 30 тонн воды.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar