Туристов не пускают на Ай-Петри из-за масштабного лесного пожара в Крыму
Обложка © Пресс-служба МЧС
На горе Ай-Петри в Ялте закрыли туристические тропы из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает SHOT.
Видео © SHOT
Пожар начался утром, его очаг находится на территории заповедника. По словам туристов, ещё вчера они поднимались на Ай-Петри на машинах, но сегодня доступ перекрыт из-за угрозы распространения огня. На пляжах пока спокойно: отдыхающие снимают на видео вертолёты, которые набирают воду для тушения.
Напомним, в Ялте продолжается тушение крупного ландшафтного пожара в природном заповеднике. Предварительно, огонь охватил 2 гектара. Всего на месте работают порядка 150 специалистов и 41 единица техники, в том числе 2 вертолёта МЧС России. Авиацией уже сброшено 30 тонн воды.