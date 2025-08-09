Встреча Путина и Трампа
Регион
9 августа, 10:34

Авиация МЧС тушит масштабный ландшафтный пожар в заповеднике под Ялтой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /dragunov

В Ялте продолжается тушение крупного ландшафтного пожара в природном заповеднике. К ликвидации возгорания привлечены силы МЧС, включая авиацию. Огонь охватил сухую растительность в микрорайоне Васильевка на территории заповедника. Точная площадь возгорания пока не установлена. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

На месте работают 130 спасателей из ГУ МЧС по Республике Крым, «Крым-Спас» и сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Задействованы 37 единиц техники, включая вертолёт Ми-8, который осуществляет водосбросы. Организована доставка воды для наземных групп.

Как отмечают спасатели, тушение затруднено из-за сложного рельефа, сильного ветра и высокой температуры воздуха.

Ранее в результате атаки украинских дронов в Адлерском районе Сочи произошёл пожар на нефтебазе, где загорелся топливный резервуар. С огнём боролись 127 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать через 13 часов после начала.

Анастасия Никонорова
