Авиация МЧС тушит масштабный ландшафтный пожар в заповеднике под Ялтой

В Ялте продолжается тушение крупного ландшафтного пожара в природном заповеднике. К ликвидации возгорания привлечены силы МЧС, включая авиацию. Огонь охватил сухую растительность в микрорайоне Васильевка на территории заповедника. Точная площадь возгорания пока не установлена. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

На месте работают 130 спасателей из ГУ МЧС по Республике Крым, «Крым-Спас» и сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Задействованы 37 единиц техники, включая вертолёт Ми-8, который осуществляет водосбросы. Организована доставка воды для наземных групп.

Как отмечают спасатели, тушение затруднено из-за сложного рельефа, сильного ветра и высокой температуры воздуха.