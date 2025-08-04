Пожар начался в гостинице во Львове, людей эвакуируют из здания
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Крупный пожар охватил гостиницу во Львове на Украине. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Львовской области.
«Во Львове произошёл пожар в гостинице «Власта». В здании ещё находятся люди. Продолжается эвакуация», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Общественного».
По предварительным данным, очаг возгорания находится на 9 этаже здания. Сотрудники спасательной службы уже успели эвакуировать 15 человек.
По данным телеканала, эвакуационные мероприятия продолжаются, тогда как причины произошедшего пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что пожары охватили склады двух предприятий в Николаеве на юге Украины. Незадолго до начала возгорания на объектах прогремели взрывы.