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4 августа, 11:33

Пожар начался в гостинице во Львове, людей эвакуируют из здания

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Крупный пожар охватил гостиницу во Львове на Украине. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

«Во Львове произошёл пожар в гостинице «Власта». В здании ещё находятся люди. Продолжается эвакуация», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Общественного».

По предварительным данным, очаг возгорания находится на 9 этаже здания. Сотрудники спасательной службы уже успели эвакуировать 15 человек.

По данным телеканала, эвакуационные мероприятия продолжаются, тогда как причины произошедшего пока не уточняются.

Более тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юге Турции
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Ранее сообщалось, что пожары охватили склады двух предприятий в Николаеве на юге Украины. Незадолго до начала возгорания на объектах прогремели взрывы.

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Ольга Сливченко
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