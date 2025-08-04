Пожар начался в гостинице во Львове, людей эвакуируют из здания

Крупный пожар охватил гостиницу во Львове на Украине. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

«Во Львове произошёл пожар в гостинице «Власта». В здании ещё находятся люди. Продолжается эвакуация», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Общественного».

По предварительным данным, очаг возгорания находится на 9 этаже здания. Сотрудники спасательной службы уже успели эвакуировать 15 человек.

По данным телеканала, эвакуационные мероприятия продолжаются, тогда как причины произошедшего пока не уточняются.