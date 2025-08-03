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Регион
3 августа, 14:30

Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили спустя 13 часов

Обложка © Telegram / Мэр Сочи Андрей Прошунин

Обложка © Telegram / Мэр Сочи Андрей Прошунин

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью потушен, сообщил глава города Андрей Прошунин. В ликвидации возгорания, которая проводилась с использованием «пенной атаки», участвовали 90 человек.

«На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», — написал он.

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Напомним, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошёл в районе 4 часов ночи в результате атаки беспилотников ВСУ. На объекте загорелся резервуар с топливом. Кроме этого, обломки одного из дронов зацепили здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице.

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Наталья Афонина
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