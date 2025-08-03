Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили спустя 13 часов

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью потушен, сообщил глава города Андрей Прошунин. В ликвидации возгорания, которая проводилась с использованием «пенной атаки», участвовали 90 человек.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошёл в районе 4 часов ночи в результате атаки беспилотников ВСУ. На объекте загорелся резервуар с топливом. Кроме этого, обломки одного из дронов зацепили здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице.