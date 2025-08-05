У берегов Приморья гидроцикл сбил двух школьниц на сапе

В Хасанском районе Приморского края произошло морское ДТП: около 19:00 (по местному времени) в акватории бухты Троицы в селе Рисовая Падь гидроцикл на полном ходу врезался в сап-борд, на котором находились две несовершеннолетние девочки – 12 и 17 лет.

По данным телеграм-канала SHOT, после столкновения обе школьницы получили травмы различной степени тяжести. Младшая девочка потеряла сознание и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Сейчас врачи стабилизируют её состояние.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личность водителя гидроцикла и выясняют обстоятельства инцидента. Прокуратура Хасанского района взяла расследование на особый контроль.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта).