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5 августа, 15:08

У берегов Приморья гидроцикл сбил двух школьниц на сапе

SHOT: В Приморье гидроцикл сбил двух школьниц на сапе в бухте Троицы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Хасанском районе Приморского края произошло морское ДТП: около 19:00 (по местному времени) в акватории бухты Троицы в селе Рисовая Падь гидроцикл на полном ходу врезался в сап-борд, на котором находились две несовершеннолетние девочки – 12 и 17 лет.

По данным телеграм-канала SHOT, после столкновения обе школьницы получили травмы различной степени тяжести. Младшая девочка потеряла сознание и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Сейчас врачи стабилизируют её состояние.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личность водителя гидроцикла и выясняют обстоятельства инцидента. Прокуратура Хасанского района взяла расследование на особый контроль.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта).

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Алиса Хуссаин
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