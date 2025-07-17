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Регион
17 июля, 17:50

Женщину с ребёнком на сапборде унесло в Финский залив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrew Swarga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrew Swarga

В Санкт-Петербурге женщину с семилетним ребёнком унесло течением в Финский залив, когда они катались на сапборде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, их обнаружили на расстоянии 1 300 метров от берега.

Инцидент произошёл в Кронштадтском районе. Мать и дочь отправились на прогулку на сапбордах. Однако, столкнувшись с сильным течением и ветром, женщина потеряла контроль, и их стало уносить от берега. Пришлось вызвать спасателей, которые оперативно прибыли на помощь.

Кадр с места спасательной операции. Фото © Telegram / ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Кадр с места спасательной операции. Фото © Telegram / ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших, доставив их в безопасное место. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

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Юлия Сафиулина
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