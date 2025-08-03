Придавил тонущий катер: Россиянка каталась на вейк-сёрфе и чуть не умерла

Анастасия из Санкт-Петербурга вместе с друзьями решила провести время на воде, покоряя волны на вейк-сёрфе. Всё шло отлично, пока катер, сопровождающий их, внезапно не начал тонуть. Все успели выпрыгнуть в воду, кроме Насти — она оказалась зажатой под козырьком судна. Об этом сообщает SHOT.

Девушка едва не утонула вместе с катером. Видео © Telegram / SHOT

Сильное течение мешало девушке отплыть, а сверху на неё давил катер, превращая ситуацию в настоящую борьбу за жизнь. Анастасия была в спасательном жилете, но спокойствия это ей не придавало — её буквально тянуло ко дну. К счастью, муж одной из подруг заметил это и мгновенно бросился в воду, чтобы вытащить утопающую на поверхность.

Медицинская помощь не потребовалась — девушка была жива и относительно невредима. К слову, после происшествия представители компании, организовавшей поездку, даже не поинтересовались её состоянием. Причины инцидента остаются неизвестными, все расходы на водное приключение друзья покрыли самостоятельно.