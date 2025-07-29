Россиянка спасла тонувшего ребёнка ценой жизни
В Башкортостане женщина утонула, пытаясь спасти 11-летнего мальчика
Обложка © Telegram/ МЧС Башкортостан
В Башкортостане женщина утонула, спасая ребёнка из реки Буй. Она услышала крики 11-летнего мальчика и бросилась на помощь, рискуя своей жизнью. 43-летняя женщина погибла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Россиянка утонула в реке Буй во время спасения ребёнка. Видео © Telegram/ МЧС Башкортостан
Мальчику удалось выбраться из воды живым. Женщину без признаков жизни вытащили из реки очевидцы произошедшего.
Ранее в Ростове-на-Дону погибли двое подростков. Они заплыли за буйки, игнорируя предупреждения спасателей, во время купания в реке Дон. Сильное течение реки увлекло их под воду.