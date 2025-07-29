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Регион
29 июля, 18:28

Россиянка спасла тонувшего ребёнка ценой жизни

В Башкортостане женщина утонула, пытаясь спасти 11-летнего мальчика

Обложка © Telegram/ МЧС Башкортостан

Обложка © Telegram/ МЧС Башкортостан

В Башкортостане женщина утонула, спасая ребёнка из реки Буй. Она услышала крики 11-летнего мальчика и бросилась на помощь, рискуя своей жизнью. 43-летняя женщина погибла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Россиянка утонула в реке Буй во время спасения ребёнка. Видео © Telegram/ МЧС Башкортостан

Мальчику удалось выбраться из воды живым. Женщину без признаков жизни вытащили из реки очевидцы произошедшего.

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Ранее в Ростове-на-Дону погибли двое подростков. Они заплыли за буйки, игнорируя предупреждения спасателей, во время купания в реке Дон. Сильное течение реки увлекло их под воду.

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Полина Никифорова
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