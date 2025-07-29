В Ростове-на-Дону найдены тела пропавших подростков

Двое подростков, которые пропали во время купания в реке Дон в Ростове-на-Дону, погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла у пляжа «Левобережный», где трое 15-летних детей решили перебраться на противоположный берег.

Подростки, несмотря на предупреждения спасателей, передававшиеся через громкоговорители, вышли за пределы буйков и направились к фарватеру. Сильное течение реки увлекло двоих из них под воду, в то время как третьего удалось спасти. Позже водолазы обнаружили тела погибших.

«Погибших извлекли из реки водолазы», — говорится в сообщении.