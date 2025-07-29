Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 06:15

В Ростове-на-Дону найдены тела пропавших подростков

МЧС: В Ростовской области двое подростков утонули в реке Дон

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Двое подростков, которые пропали во время купания в реке Дон в Ростове-на-Дону, погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла у пляжа «Левобережный», где трое 15-летних детей решили перебраться на противоположный берег.

Подростки, несмотря на предупреждения спасателей, передававшиеся через громкоговорители, вышли за пределы буйков и направились к фарватеру. Сильное течение реки увлекло двоих из них под воду, в то время как третьего удалось спасти. Позже водолазы обнаружили тела погибших.

«Погибших извлекли из реки водолазы», — говорится в сообщении.

Шестеро студентов погибли в резервуаре с рудной пульпой на практике в Китае
Шестеро студентов погибли в резервуаре с рудной пульпой на практике в Китае

Напомним, что по итогам прошедших выходных в водоёмах Подмосковья зафиксированы четыре смертельных случая и шесть инцидентов с травмами. Среди жертв — 49-летний житель Клина и 18-летний подросток, утонувший в Лосино-Петровском. В Павловском Посаде было обнаружено тело пожилой женщины. В Луховицах трагедия унесла жизнь ребёнка ещё до приезда медиков.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar