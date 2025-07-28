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28 июля, 19:10

Шестеро студентов погибли в резервуаре с рудной пульпой на практике в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Шестеро студентов погибли, упав в резервуар с рудной пульпой во время практики на горнообогатительном комбинате в Китае. Об этом сообщает Washington Post.

Трагедия произошла на предприятии China National Gold Group в автономном районе Внутренняя Монголия. Учащиеся Северо-Восточного университета в Шэньяне осматривали флотационную установку, когда под ними обрушилась решётчатая платформа. Глубина резервуара, в который они упали, составляла около десяти метров.

Несмотря на оперативное прибытие спасателей, густая пульпа сделала спасение невозможным. Преподаватель, находившийся вместе со студентами, получил травмы. В China National Gold Group заявили, что «приложили все усилия для спасения».

Инцидент вызвал массовые обсуждения в китайских соцсетях — хэштег #ChinaGoldApology собрал 52 миллиона просмотров за два часа. Пользователи требуют расследования, подозревая нарушения правил безопасности на производстве.

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Александра Мышляева
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