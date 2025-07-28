Мальчик из Якутска задел свисавший со столба провод и погиб от удара током

В Якутске восьмилетний мальчик случайно задел свисающий со столба провод, который оказался под высоким напряжением, в результате ребёнок погиб на месте. Как сообщает региональный СК, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Место гибели ребёнка в Якутске. Фото © Telegram / Следком Якутии

«27 июля 2025 года 8-летний мальчик на участке местности возле дома № 3 по ул. Широких-Полянского прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, находящемуся под электрическим напряжением и свисающему с воздушной линии электропередач. В результате ребёнок погиб на месте», — уточнили в ведомстве.