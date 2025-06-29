Двое детей погибли в массовом ДТП с фурами под Волгоградом
Двое детей погибли в ДТП с двумя фурами на трассе в Волгоградской области
Кадр с места смертельного ДТП. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Двое детей погибли в аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Там произошло столкновение легковушки с двумя грузовиками. В момент ДТП оба ребёнка не были пристёгнуты. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
«По предварительной информации, около 19:00 на 750 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием автомашины «Лада Веста» и грузовых автомобилей «Вольво» и «КамАЗ», — указали в пресс-службе.
Жертвами автомобильной аварии стали двое детей — пассажиры легкового транспортного средства: девочка 2015 г.р. и мальчик 2018 г.р. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ставропольском крае в результате ДТП погибли пять человек. Водитель автомобиля Renault Daster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2104. В тяжёлом состоянии в больницу Изобильного доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗа и 38-летний водитель Renault.