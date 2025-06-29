Десятки человек сгорели заживо в автобусах после страшного ДТП в Танзании

Страшное ДТП в Танзании: при лобовом столкновении автобусов погибли 38 человек. Трагедия произошла в субботу вечером в районе Моши на севере страны. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на комиссара области Килиманджаро Нурдина Бабу.

Два автобуса столкнулись лоб в лоб и мгновенно загорелись, что стало причиной массовой гибели пассажиров. По словам регионального комиссара Бабу, среди погибших была целая семья, направлявшаяся на свадебное торжество.

«Авария произошла около 17:00 после разрыва передней шины одного из автобусов, что привело к возгоранию обоих транспортных средств», — пояснил Бабу.

Из 28 пострадавших 22 человека уже выписаны из больницы, шестеро продолжают лечение. Местные власти расследуют обстоятельства трагедии