Десятки человек сгорели заживо в автобусах после страшного ДТП в Танзании
В результате столкновения автобусов на севере Танзании погибли 38 человек
Фото с места ЧП. Обложка © Х / @TheCitizenTz
Страшное ДТП в Танзании: при лобовом столкновении автобусов погибли 38 человек. Трагедия произошла в субботу вечером в районе Моши на севере страны. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на комиссара области Килиманджаро Нурдина Бабу.
Два автобуса столкнулись лоб в лоб и мгновенно загорелись, что стало причиной массовой гибели пассажиров. По словам регионального комиссара Бабу, среди погибших была целая семья, направлявшаяся на свадебное торжество.
«Авария произошла около 17:00 после разрыва передней шины одного из автобусов, что привело к возгоранию обоих транспортных средств», — пояснил Бабу.
Из 28 пострадавших 22 человека уже выписаны из больницы, шестеро продолжают лечение. Местные власти расследуют обстоятельства трагедии
Ранее Life.ru сообщал, что на дороге М-7 «Волга» во Владимирской области произошло страшное ДТП, в результате которого три человека погибли, а семеро получили ранения. Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и междугороднего автобуса.