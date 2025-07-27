Четыре человека погибли и шестеро пострадали в водоёмах Подмосковья за выходные

За минувшие выходные в водоёмах Подмосковья погибли четыре человека, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает Mash.

После сильных дождей многие жители региона отправились отдыхать у воды, что привело к серии происшествий. В Сергиевом Посаде два подростка столкнулись на квадроциклах на территории базы отдыха — у одного диагностирован вывих плеча, оба госпитализированы. В Кудиново женщину, купавшуюся в водоёме, накрыло волной от проходящей моторной лодки. В Мытищах отдыхающие спасли пьяного мужчину, которого в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Кроме того, удалось вытащить из воды 21-летнего парня на реке Нара и четырёхлетнего ребёнка, едва не утонувшего в бассейне в Орехово-Зуеве.

Среди погибших — 49-летний мужчина в Клину и 18-летний подросток, утонувший в Лосино-Петровском. В Павловском Посаде обнаружено тело пенсионерки. В Луховицах ребёнок скончался до приезда медиков.