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Регион
27 июля, 12:39

Четыре человека погибли и шестеро пострадали в водоёмах Подмосковья за выходные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

За минувшие выходные в водоёмах Подмосковья погибли четыре человека, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает Mash.

После сильных дождей многие жители региона отправились отдыхать у воды, что привело к серии происшествий. В Сергиевом Посаде два подростка столкнулись на квадроциклах на территории базы отдыха — у одного диагностирован вывих плеча, оба госпитализированы. В Кудиново женщину, купавшуюся в водоёме, накрыло волной от проходящей моторной лодки. В Мытищах отдыхающие спасли пьяного мужчину, которого в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Кроме того, удалось вытащить из воды 21-летнего парня на реке Нара и четырёхлетнего ребёнка, едва не утонувшего в бассейне в Орехово-Зуеве.

Среди погибших — 49-летний мужчина в Клину и 18-летний подросток, утонувший в Лосино-Петровском. В Павловском Посаде обнаружено тело пенсионерки. В Луховицах ребёнок скончался до приезда медиков.

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Ранее в МЧС сообщили, что с июня 2025 года в России зафиксировано 867 случаев гибели людей на воде, среди которых 146 несовершеннолетних. По сравнению с тем же отрезком времени 2024 года число жертв сократилось на 40%. Большинство несчастных случаев произошло из-за нарушения правил безопасности — плавания в запрещённых местах.

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Александра Мышляева
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