МЧС: С начала лета на водоёмах России утонули более 850 человек

С начала лета 2025 года на российских водоёмах погибли 867 человек, включая 146 детей. Такие данные газете «Известия» предоставили в МЧС, отметив, что этот показатель на 40% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной трагедий остаётся купание в местах, не предназначенных для этого.

В пресс-службе МЧС отметили, что с начала купального сезона сотрудники Госинспекции по маломерным судам спасли 310 человек, в том числе 76 детей.

«Несчастные случаи чаще всего происходят в необорудованных для купания местах. Дети тонут, оставшись без присмотра взрослых», — подчеркнули в ведомстве.

В качестве примера приводится трагический случай в посёлке Некрасово Калининградской области, где в июле во время купания в озере погиб восьмилетний ребёнок.

«Семья отдыхала на озере. Через какое-то время восьмилетняя девочка пропала из поля зрения родителей. Мать сразу обратилась в экстренные службы. Отец вытащил ребенка из воды без признаков жизни», — сообщала пресс-служба ведомства.

В МЧС также напомнили, что даже опытные пловцы могут стать жертвами подводных течений или получить травмы. Ведомство настоятельно призывает исключить употребление алкоголя вблизи водоёмов. Для предупреждения несчастных случаев проводятся ежедневные рейды и разъяснительные беседы с отдыхающими.