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20 июля, 13:21

Две 13-летние подруги провалились в яму у реки и трагически погибли под Ростовом

В станице Казанской утонули две 13-летние девочки, тело одной искали 10 дней

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В Верхнедонском районе Ростовской области обнаружены тела двух утонувших подростков. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

13-летние девочки отправились на пляж станицы Казанской 11 июля. По данным спасателей, они шли вдоль отмели, но провалились в яму, после чего течение унесло их вниз по реке. В тот же день водолазы нашли тело одной из подруг, а вторую обнаружили лишь спустя десять суток.

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Ранее сообщалось, что на реке Клязьме во Владимирской области утонула семья из трёх человек. Поисковые работы велись 15 и 16 июля. В первый день было найдено тело мужчины, через два дня — тело женщины, а их сына обнаружили спустя несколько дней примерно в 1,5 км от места происшествия.

Александра Мышляева
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