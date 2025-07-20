Две 13-летние подруги провалились в яму у реки и трагически погибли под Ростовом

В Верхнедонском районе Ростовской области обнаружены тела двух утонувших подростков. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

13-летние девочки отправились на пляж станицы Казанской 11 июля. По данным спасателей, они шли вдоль отмели, но провалились в яму, после чего течение унесло их вниз по реке. В тот же день водолазы нашли тело одной из подруг, а вторую обнаружили лишь спустя десять суток.