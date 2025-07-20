Две 13-летние подруги провалились в яму у реки и трагически погибли под Ростовом
В станице Казанской утонули две 13-летние девочки, тело одной искали 10 дней
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В Верхнедонском районе Ростовской области обнаружены тела двух утонувших подростков. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
13-летние девочки отправились на пляж станицы Казанской 11 июля. По данным спасателей, они шли вдоль отмели, но провалились в яму, после чего течение унесло их вниз по реке. В тот же день водолазы нашли тело одной из подруг, а вторую обнаружили лишь спустя десять суток.
Ранее сообщалось, что на реке Клязьме во Владимирской области утонула семья из трёх человек. Поисковые работы велись 15 и 16 июля. В первый день было найдено тело мужчины, через два дня — тело женщины, а их сына обнаружили спустя несколько дней примерно в 1,5 км от места происшествия.