Две сестрёнки-школьницы утонули в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге

В Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге трагически погибли две сестры — девочки 11 и 14 лет. По данным экстренных служб, они отпросились у матери, чтобы сходить искупаться, но домой так и не вернулись.

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью, и на место прибыли спасатели. В ходе поисковой операции тела школьниц были обнаружены на дне озера. Несмотря на попытки реанимации, спасти их не удалось — было уже слишком поздно, передаёт Mash на Мойке.