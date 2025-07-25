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25 июля, 11:30

Две сестрёнки-школьницы утонули в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге трагически погибли две сестры — девочки 11 и 14 лет. По данным экстренных служб, они отпросились у матери, чтобы сходить искупаться, но домой так и не вернулись.

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью, и на место прибыли спасатели. В ходе поисковой операции тела школьниц были обнаружены на дне озера. Несмотря на попытки реанимации, спасти их не удалось — было уже слишком поздно, передаёт Mash на Мойке.

Семья из трёх человек утонула на реке Клязьма во Владимирской области
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Ранее сообщалось об обнаружении тел двух утонувших 13-летних девочек в Ростовской области. Школьницы шли вдоль отмели и провалились в яму, после чего течение унесло их вниз по реке. Тело одной из подруг было найдено в тот же день, второй — лишь спустя десять суток.

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Марина Фещенко
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