Трое детей пропали во время купания в реке Дон в Ростове, одного спасли

В Ростове трое детей пропали в реке Дон во время купания. Очевидцы смогли спасти одного ребёнка, а поиски двух остальных продолжают спасатели. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Инцидент произошёл на улице Левобережная. Отдыхающие увидели, как тонет 10-летний ребёнок и успели вытащить его из воды. Медицинская помощь спасённому ребёнку не потребовалась. Поиски его товарищей продолжаются.