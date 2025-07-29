Трое детей пропали во время купания в реке Дон в Ростове, одного спасли
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В Ростове трое детей пропали в реке Дон во время купания. Очевидцы смогли спасти одного ребёнка, а поиски двух остальных продолжают спасатели. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Инцидент произошёл на улице Левобережная. Отдыхающие увидели, как тонет 10-летний ребёнок и успели вытащить его из воды. Медицинская помощь спасённому ребёнку не потребовалась. Поиски его товарищей продолжаются.
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