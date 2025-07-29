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Регион
29 июля, 00:06

Трое детей пропали во время купания в реке Дон в Ростове, одного спасли

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

В Ростове трое детей пропали в реке Дон во время купания. Очевидцы смогли спасти одного ребёнка, а поиски двух остальных продолжают спасатели. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Инцидент произошёл на улице Левобережная. Отдыхающие увидели, как тонет 10-летний ребёнок и успели вытащить его из воды. Медицинская помощь спасённому ребёнку не потребовалась. Поиски его товарищей продолжаются.

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Ранее Life.ru рассказывал, как футбольные ворота придавили школьника на поле под Гатчиной. Подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу с сочетанными травмами.

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Лия Мурадьян
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