Врачи забыли 1,5-метровую струну от катетера в теле ребёнка с редким пороком сердца
Врачи забыли 1,5-метровую струну от катетера в теле ребёнка в Новосибирске
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Новосибирские врачи забыли в теле мальчика полутораметровую струну от катетера, теперь семья собирает деньги на операцию в Италии. Детали пугающей истории узнал Mash Siberia.
Видео © Телеграм / Mash Siberia
У девятилетнего мальчика редкий порок сердца — только один желудочек. Родители привезли ребёнка из Казахстана на операцию в центр имени Мешалкина. Она стоила пять миллионов рублей. Перед операцией врачи четыре раза вводили зонд через бедренную вену юного пациента. А после вмешательства ему не только не стало лучше, но состояние начало ухудшаться. Ребёнка выписали с временным кардиостимулятором.
А через неделю стало в лёгких ребёнка начала копиться жидкость. Рентген показал инородный предмет, который оказался струной от катетера. Теперь мальчику нужны дорогие препараты, чтобы не образовался тромб. Мать и отец обратились в СКР и параллельно объявили сбор на 25000 евро на лечение в Италии. Бывший сотрудник медцентра утверждает, что до вмешательства на снимках ничего постороннего не было. В самой больнице комментировать ситуацию отказались.
А в Петербурге врачи спасли от комы 17-летнего пациента, страдающего от опухоли головного мозга. Для этого парню с прогрессирующей гидроцефалией пришлось провести уникальную эндоскопическую операцию.