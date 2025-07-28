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28 июля, 06:36

Врачи забыли 1,5-метровую струну от катетера в теле ребёнка с редким пороком сердца

Врачи забыли 1,5-метровую струну от катетера в теле ребёнка в Новосибирске

Обложка © Минздрав РФ

Обложка © Минздрав РФ

Новосибирские врачи забыли в теле мальчика полутораметровую струну от катетера, теперь семья собирает деньги на операцию в Италии. Детали пугающей истории узнал Mash Siberia.

Видео © Телеграм / Mash Siberia

У девятилетнего мальчика редкий порок сердца — только один желудочек. Родители привезли ребёнка из Казахстана на операцию в центр имени Мешалкина. Она стоила пять миллионов рублей. Перед операцией врачи четыре раза вводили зонд через бедренную вену юного пациента. А после вмешательства ему не только не стало лучше, но состояние начало ухудшаться. Ребёнка выписали с временным кардиостимулятором.

А через неделю стало в лёгких ребёнка начала копиться жидкость. Рентген показал инородный предмет, который оказался струной от катетера. Теперь мальчику нужны дорогие препараты, чтобы не образовался тромб. Мать и отец обратились в СКР и параллельно объявили сбор на 25000 евро на лечение в Италии. Бывший сотрудник медцентра утверждает, что до вмешательства на снимках ничего постороннего не было. В самой больнице комментировать ситуацию отказались.

Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном

А в Петербурге врачи спасли от комы 17-летнего пациента, страдающего от опухоли головного мозга. Для этого парню с прогрессирующей гидроцефалией пришлось провести уникальную эндоскопическую операцию.

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Андрей Бражников
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